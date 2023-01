Coraz częściej robimy zakupy w sklepach. Najchętniej wybieramy dyskonty, ale i hipermarkety cieszą się coraz większym powodzeniem

Dyskonty są aktualnie liderem ze wzrostem rok do roku o 14,9 proc. Na drugim miejscu są hipermarkety – 10 proc., a na trzecim – supermarkety – 6,4 proc.. Jak się okazuję, cały rynek rok do roku stracił 8,3 proc. kupujących. Tylko hipermarkety zyskały 2 proc..

Dyskonty zanotowały spadek o 8,1 proc., a supermarkety – o 17,7 proc.. Za to dyskonty zwiększyły swój udział w rynku o 1,7 punktów procentowych rok do roku. W przypadku hipermarketów zmniejszył się on o 0,1 punktów procentowych rok do roku. Z kolei supermarkety odnotowały stratę na poziomie 1,6 punktów proc.

Autorzy badania zwracają też uwagę na to, że tzw. współodwiedzalność sklepów ww. formatów przekroczyła już w niektórych przypadkach 90 proc.. Dane także mówią wprost o słabnącej lojalności klientów.