Covidowa agresja? Fala przemocy w autobusach, sklepach, nawet w świątyniach. Specjaliści biją na alarm Tomasz Breguła

Brak maseczki w komunikacji publicznej - to częsty pretekst do agresywnych zachowań Konrad Kozlowski/Polskapress Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Trwająca od ponad dwóch lat pandemia sprawia, że stajemy się coraz bardziej niepewni co do swojej przyszłości. Czujemy się też ograniczani obowiązującymi obostrzeniami. To wszystko powoduje frustrację, która niestety coraz częściej objawia się agresją, nie tylko tą słowną. Czytamy o niej w informacjach, które każdego dnia napływają ze strony policji, lub widzimy na własne oczy. Co powinniśmy zrobić, by powstrzymać falę frustracji i negatywnych emocji, która narasta w społeczeństwie? Niestety trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.