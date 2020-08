Czarni Sosnowiec - APLG Gdańsk 5:0 ZDJĘCIA Sosnowiczanki odprawiły beniaminka i nadal są liderkami Ekstraligi

Wcześniej swoje sobotnie spotkanie zakończył UKS SMS Łódź, który pokonał na wyjeździe KPP Bydgoszcz 1:0 i wskoczył na pozycję lidera z 12 punktami. Sosnowiczanki odpowiedziały wygraną z gdańskim beniaminkiem i znów patrzą na wszystkich z góry.

Czarne do przerwy prowadziłi 2:0. Drugą połowę lepiej zaczęły gdańszczanki, które postraszyły gospodynie, trafiając nawet w poprzeczkę, ale potem Czarne opanowały sytuację.

Na 3:0 pięknym strzałem z dystansu Dorota Hałatek, która wróciła do składu po kontuzji. Wynik ustaliła Paulina Zawiślak. Czarne do końca starały się zdobyć kolejne gole, miały na to okazje, ale piłka już nie wpadła do bramki ekipy z Gdańska.