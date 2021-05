Czechowice-Dziedzice. Kuratorium nie zgadza się na likwidację ZS Silesia

- Starostwo ogłosiło, że likwiduje naszą szkołę, a przecież kuratorium nie wyraziło na to zgody, a ministerstwo podtrzymało tę decyzję. Tymczasem nikt o tym w powiecie nie mówi. Poszła informacja, że nas likwidują. Jak mamy prowadzić nabór, skoro wszyscy myślą, że nasza szkoła przestanie istnieć? – mówią nauczyciele ZS Silesia.

- Prawdą jest, że Śląskie Kuratorium Oświaty nie dało zgody na likwidację technikum. Powiat wniósł zażalenie na tę decyzję do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czekamy teraz na ostateczne wyjaśnienia z ministerstwa w tej sprawie – wyjaśnia Magda Fritz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Dodaje, że Śląska Kurator Oświaty wydała zgodę na likwidację Szkoły Policealnej, która od 2009 r. nie miała naboru i istniała tylko na papierze, wchodzącej w skład Zespołu Szkół „Silesia”. Do tej reorganizacji dojdzie formalnie 1 września 2021 r. Do tego czasu placówka funkcjonuje pod dotychczasową nazwą, a więc Technikum nr 2 w Zespole Szkół „Silesia” i pod taką nazwą odbędzie się nabór do szkoły.

Magda Fritz przypomina, że Powiat Bielski chce połączyć dwa technika, które mieszczą się w jednym budynku przy ul. Traugutta 11 w Czechowicach-Dziedzicach. Celem jest stworzenie od najbliższego roku szkolnego jednej technicznej szkoły zawodowej, która byłaby konkurencją dla bielskich placówek.