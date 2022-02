Czesi luzują obostrzenia sanitarne. O co już nie musimy się martwić, wybierając się do naszych południowych sąsiadów?

Jednak Konsulat Generalny RP w Ostrawie poinformował w mediach społecznościowych, że mimo iż od czwartku 10 lutego osoby niezaszczepione mogą korzystać z wyciągów narciarskich, hoteli, restauracji i pubów, to warunki wjazdu i pobytu w Czechach pozostają takie same.

- Osoby podróżujące do Czech muszą przed wjazdem posiadać ujemny wynik testu PCR (dotyczy każdego rodzaju środka lokomocji) - z obowiązku zwolnione są jedynie osoby zaszczepionych szczepionką przypominającą tzw. booster shot. Na zasadzie wyjątku, nadal możliwy jest tranzyt przez Czechy do 12 godzin oraz wjazd do Czech do 24 godzin transportem indywidualnym bez dodatkowych obostrzeń (bez testowania, bez formularza lokalizacyjnego) - czytamy na stronie www.gov.pl.