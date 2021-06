Czeski Cieszyn. Sześciometrowy pyton został znaleziony w Olzie. Gad ważył około 50 kilogramów

Czechy: sześciometrowy pyton został znaleziony w Olzie

W poniedziałek, 14 czerwca, czescy strażacy udali się na nietypową interwencję. W rzece Olzie w Czeskim Cieszynie odnaleziono pytona. Informację o wężu przekazał przechodzień, który go zauważył. Na miejscu obecny był także patrol straży miejskiej.

Kiedy strażacy wyciągnęli go z wody okazało się, że nie żyje. Jego ciało było w nienaruszonym stanie ("elastyczne i bez zewnętrznych oznak rozkładu i uszkodzeń"). Następnie, zwierzę zostało umieszczone w plastikowej torbie. Patrol przetransportował ciało do klinki weterynaryjnej. Nie wiadomo jak pyton dostał się do rzeki i dlaczego zginął.

Jak poinformowały czeskie służby, gad mierzył ok. sześciu metrów i ważył ok. 50 kg.

Źródło: HZSCR.CZ