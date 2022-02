Częstochowa: jaka będzie przyszłość dworca autobusowego. PKP przygotowuje "optymalną koncepcję"

Dworzec PKS w Częstochowie jest niechlubną wizytówką miasta. Budynek podupadał wraz z postępującym upadkiem samego przedsiębiorstwa. PKS nadal funkcjonuje, ale firma nie była w stanie zainwestować w nieruchomość, a w efekcie sprzedała dworzec PKP, co było jedną z form ratowania PKS-u.

Początkowo na dworcu, mimo że należał on już do PKP, nadal zatrzymywały się autobusy PKS. Jednak od jesieni faktyczną rolę dworca autobusowego pełni niewielki, dziurawy plac znajdujący się naprzeciwko dworca. Niestety, to wcale nie oznacza, że PKP rusza z inwestycją. Wciąż nie wypracowano ostatecznej koncepcji, jak wykorzystać nabytek. Wcześniej mówiono, że w tym miejscu mogłyby powstać np. budynki mieszkalne.