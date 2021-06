Częstochowa. Miasto postawiło kurtyny wodne. Miejski Zarząd Dróg zapowiedział polewanie uilc

- Polewanie wodą pozwoli na obniżenie temperatury nawierzchni i oczyści ją z pyłu i kurzu utrudniającego dodatkowo funkcjonowanie w mieście przy takich warunkach atmosferycznych. Proces usługi wykonywanej auto-polewaczką będzie powtarzany codziennie od 18 czerwca do odwołania, w częstotliwości 3-razy w ciągu dnia od godz. 9.00 do 11.00, od godz. 12.00 do godz. 14.00 i od godz. 15.00 do godz. 17 - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.