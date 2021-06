Częstochowa. Powstała miejska pasieka. Zamieszka w niej 100 tysięcy pszczół. Specjalne ule powstały z recyklingu

Nowi mieszkańcy to oczywiście pszczoły, które sprowadzono do Częstochowy w ramach kontynuacji ogólnopolskiego projektu "Elektryczne śmieci". Dzięki jego realizacji, we wszystkich dzielnicach miasta pojawiły się 32 czerwone pojemniki, do których można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Po dobrym przyjęciu pomysłu przez mieszkańców, przyszedł czas na jego kolejny etap, związany właśnie z instalacją miejskiej pasieki.