Czy w Górniku Zabrze spokój zastąpił ambicję? Refleksje po meczu z Jagiellonią

- Nie byliśmy sobą. Popełnialiśmy błędy, jakich dawno nie widziałem, i które trudno wytłumaczyć. Wpływ mogło mieć 120 minut meczu pucharowego w Gliwicach - mówił trener Górnika Jan Urban po przegranym 1:2 poniedziałkowym meczu z Jagiellonią Białystok.

Zabrzański szkoleniowiec ma mocno ograniczone pole manewru. Odejście Jesusa Jimeneza stanowi potężne osłabienie zespołu, a 650.000 euro odstępnego, jakie wpłaciło Toronto FC do tej pory nie zostało spożytkowane na próbę pozyskania jego następcy.

- Szukamy - tak odpowiedział trener Górnika na pytanie o perspektywy wzmocnienia kadry. - Trudno mi powiedzieć na jakim etapie są te poszukiwania. Nie jest łatwo „wyjąć” dobrego napastnika w okienku zimowym. Ale na pewno trzeba próbować coś zrobić... - dodał po chwili.

Jan Urban idzie więc śladami swoich poprzedników, ze szczególnym uwzględnieniem Marcina Brosza, który w każdym okresie transferowym tracił kluczowych zawodników. Obecna zimowa pasywność transferowa tłumaczona jest przez zarząd komfortową sytuacją w tabeli - Górnikowi spadek z PKO Ekstraklasy raczej już nie grozi. Sęk w tym, że obecne rozgrywki otwierają duże pole do popisu dla klubów ambitnych i mierzących w wyższe cele. Zabrzanie do trzeciego miejsca tracą dziesięć punktów (z cyklu gdybania: w przypadku wygranej z Jagiellonią byłoby siedem, a w najbliższej kolejce, w niedzielę, Górnik gra z Rakowem), co pozwala na snucie marzeń. Do ich realizacji Urbanowi, który grupę zawodników sprowadzonych przed sezonem doprowadził do niezłego poziomu (np. Robert Dadok) coraz wyraźniej brakuje jednak narzędzi. Marzenia o napastniku i solidnym stoperze wciąż pozostają marzeniami.