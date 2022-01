Czyste powietrze. Trzecia część programu z najwyższym dofinansowaniem. Początek nowej części ogłoszono w Bieruniu

Trzecia część programu "Czyste powietrze"

25 stycznia 2022 r. zaczyna się pierwszy etap trzeciej części ogólnopolskiego programu "Czyste powietrze". Z najwyższym dofinansowaniem - do 69 tys. zł oraz z kolejnymi uproszczeniami i ułatwieniami, które mają pomóc skorzystać z niego także najuboższym oraz tym, dla których barierą są skomplikowane procedury. W Bieruniu ogłosiła to minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.