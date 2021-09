Dąbrowa Górnicza. Kolejna tura bezpłatnych szczepień w CH Pogoria. Można się zaszczepić w piątki i soboty

Podczas sierpniowej edycji akcji w CH Pogoria z możliwości zaszczepienia się jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson skorzystało 308 osób.

– To był bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę panującą aurę oraz okres urlopowy. Niestety z danych udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że od września dynamika nowych zachorować nabiera rozpędu. Dlatego zachęcamy mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz okolic do bezpłatnego zaszczepiania się w naszej galerii. Wspólnie przyczyńmy się do tego, aby lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, nie musieli zmagać się z dylematem, komu pomóc w pierwszej kolejności, tak jak to miało miejsce przy poprzednich falach epidemii – apeluje Ewelina Nowak-Olszowiec, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.