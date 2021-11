Dąbrowa Górnicza. Liczy się dobry pomysł. Model biznesowy dla Dąbrowy wybrany! Co zaproponował zwycięzca?

Za zajęcie pierwszego miejsca otrzyma 15 tys. zł, trafi do niego też nagroda publiczności, w wysokości 5 tys. zł. Na co je przeznaczy?

– Robione przez mnie meble to odpowiedź na masowe produkty, które często nie są najlepszej jakości i przy tym nie są tanie. Indywidualna oferta, dopasowana do oczekiwań klientów, wcale nie musi być bardzo droga. Moje meble są w porównywalnych, a niekiedy nawet niższych cenach niż te z sieciowych salonów. Oferuję materiały wysokiej jakości, a każdy produkt, pod względem koloru czy wymiaru, mogę wykonać na zamówienie. Działam od niedawna i na tym początkowym etapie bardzo mocno wspiera mnie żona – opowiada Igor Woźnica.

– W regionie widać wyraźny deficyt ofert dla osób lubiących dobre wino, zarówno jeśli chodzi o sklepy, jak i lokale serwujące trunki. Chcąc je kupić czy napić się, trzeba wybrać się gdzieś dalej. Chciałbym otworzyć sklep i winebar dla smakoszy wina, zaoferować również produkty sprowadzane prosto z włoskich winnic. Taki biznes można rozwinąć o szkolenia na temat win, degustacje czy organizację wycieczek do regionów słynących z winnic – opisywała swoją biznesową koncepcję.

– Chciałbym wyjść z garażu rodziców, w którym urządziłem warsztat i rozwinąć go. Chcę rozszerzać asortyment, a także rozbudować stronę www i sklep internetowy – zapowiada.

– Z moim wspólnikiem Tomaszem prowadzimy serwis rowerowy. W naszym biznesie chodzi o to, że dbamy o rowery klientów, a nie tylko je naprawiamy. Zadowolony klient to taki, który czerpie przyjemność z jazdy i może jeździć bezpiecznie. Oprócz przeglądów czy napraw można do nas zwrócić się po radę w sprawie konserwacji czy ulepszania sprzętu. Oferujemy też przechowalnię rowerów – mówił.