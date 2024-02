Dąbrowa Górnicza. Problemy mieszkańców z kanalizacją i przydomowymi oczyszczalniami. Nie mogą zlikwidować nieekologicznych szamb

Jak dodają ich wnioski o zamianę szamba na przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są przyjmowane w urzędzie miejskim.

- Cały czas słyszymy, że nie możemy zlikwidować szamb, bo będzie u nas budowana kanalizacja. Dobrze, ale niech to się dzieje. Słyszymy o budowie kanalizacji od wielu lat, ale wszystko stoi w miejscu. Tymczasem, z tego co wiemy, w naszej dzielnicy nie ma w najbliższych latach planów budowy nowej kanalizacji. Ma temu przeszkadzać pagórkowaty teren i trudności z montażem odpowiednich przepompowni, by wszystko działało. To w takim razie na co my czekamy? Kiedy chcemy zamienić szamba na oczyszczalnie ścieków też nie możemy tego zrobić. Dlaczego? - pytają dąbrowianie.