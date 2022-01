Dąbrowa Górnicza: spółka Karbokom chce przetwarzać opony. Mieszkańcy mówią: Nie! Jest kolejne odwołanie do SKO. Jaki będzie finał?

Odwołanie za odwołaniem. Jaki będzie finał?

Pomysł z budową i organizacją zaplecza do przetwarzania opon na terenie Ząbkowic miał swój początek 15 lipca 2020 roku, kiedy to spółka Karbokom zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej do Urzędu Miejskiego w Dąbrowy Górniczej. 16 listopada 2020 r. wydane zostało przez prezydenta miasta postanowienie o niezgodności przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co wstrzymało całe przedsięwzięcie.

Sytuację zmieniło całkowicie odwołanie Karbokomu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które uchyliło decyzje władz Dąbrowy Górniczej i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia prezydentowi Sosnowca. Ten 26 października 2021 roku wydał pozytywną decyzję dla tego przedsięwzięcia, orzekając, że nie trzeba w tym przypadku przeprowadzać oceny oddziaływania tego projektu na środowisko.