Dąbrowa Górnicza. W V LO im. Zamoyskiego ślubowali uczniowie klas pierwszych. Teraz kalendarz wydarzeń układa pandemia

- Czas spędzony w murach naszego liceum jest wypełniony akceptacją oraz tolerancją. Będę starała dbać o to, by każdy miał tutaj przestrzeń do kształtowania swojej własnej osobowości – podkreśliła Martyna Kołodziejczyk.

- Za to, że zawierzyliście, że przeprowadzimy was przez szkołę średnią w sposób, który da wam satysfakcję. Ja ze swej strony wierzę, że V LO, jako szkoła nowoczesna, innowacyjna, z twórczą kadrą pedagogiczną wyposaży was w niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne do realizacji waszych zainteresowań. Wierzę, że w systemie wartości opartym na prawdzie, tolerancji, uczciwości, odpowiedzialności przygotujemy was do podjęcia aktywności zawodowej, społecznej, obywatelskiej, kulturalnej. Mam nadzieję, że także wy wniesiecie swój wkład w rozwój tej szkoły, bo V LO to szkoła z charakterem, z wizją, tworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców. Szkoła, w której uczniowie zdobywają umiejętność współdziałania w zespole, są świadomi swojej wartości, dążą do wyznaczonych celów, ale także potrafią dostrzec potrzeby innego człowieka – dodała.