Dąbrowa Górnicza. Zjazd do Centrum Handlowego Pogoria zamknięty na dłużej. Jedziemy nadal jednym pasem ul. Sobieskiego

W miniony piątek 4 lutego na ul. Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej, w rejonie kładki prowadzącej do Centrum Handlowego Pogoria, zamknięty został prawy pas jezdni w kierunku Będzina. Nie zjedziemy także tędy bezpośrednio w prawo, wprost do CH Pogoria oraz OBI. Trzeba było sprawdzić, co z kładką nad jezdnią, prowadzącą do CH Pogoria.