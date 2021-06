Dąbrowianie dla Podhalan: OSP Łosień organizuje zbiórkę dla pogorzelców z Nowej Białej. Będzie 24 czerwca przy Pogorii

"Dąbrowianie dla Podhalan" to szlachetna akcja zainicjowana przez działającą w Dąbrowie Górniczej OSP Łosień. Ze względu na ogromną skalę zniszczeń, jaką przyniósł pożar budynków mieszkalnych w Nowej Białej, koło Nowego Targu, postanowili zachęcić mieszkańców do pomocy.

Fala pomocy dla pogorzelców z Nowej Białej. Co mogło być przyczyną pożaru?

Od godziny 12 do 19 będzie można dostarczać wszelkie produkty, które mogą się przydać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Można je także dostarczyć do jednostki OSP Łosień. Co przyda się najbardziej? Organizatorzy zbiórki wymieniają: