Dariusz Stalmach w AC Milan! Górnik Zabrze sprzedał swojego piłkarza

16-letni Dariusz Stalmach odchodzi z Górnika Zabrze. Najmłodszy w historii zawodnik, który w barwach czternastokrotnych mistrzów Polski zagrał w PKO Ekstraklasie, przenosi się do AC Milan.Nieoficjalnie kwota transferu ma wynieść 700.000 euro.

Stalmach rozegrał w Zabrzu 22 mecze.

To drugi w tym okienku gotówkowy transfer Górnika. Wcześniej Bartosz Nowak za 400.000 euro przeszedł do Rakowa Częstochowa. Następni mogą być Krzysztof Kubica (Benevento oferuje podobno 1,2 mln euro) oraz Alasana Manneh (za 500.000 euro do Odense).