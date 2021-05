Dawid Kubacki pokazał zdjęcie córeczki. Jej mama jest z Katowic ZDJĘCIA

NOWE Oto najlepsze zdjęcia porodów. Te fotografie narodzin przełamują tabu. Konkurs Birth Photography 2021 rozstrzygnięty

Jak co roku przyznano nagrody w konkursie na najlepsze zdjęcia porodów. Również jak co roku fotografie budzą liczne kontrowersje. Wychodząc jednak z założenia, że "nic co ludzkie nie jest nam obce" warto zobaczyć, jak wielkim cudem są narodziny. Spośród 26 nagrodzonych fotografii prezentujemy 20. Zobacz je w galerii.