Dawid Kubacki przekazał najnowsze wieści o żonie Marcie. Jest nutka optymizmu

20 marca Dawid Kubacki na Instagramie przekazał wieści dotyczące wycofania się z kolejnych zawodów Pucharu Świata. Oficjalnie poinformował, że przyczyną takiej decyzji był dramat dotyczący rodziny: jego żona Marta w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia😔 Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze"

Od tego czasu kolejnych wieści o stanie zdrowia Marty nie było. W sobotę skoczek przekazał jednak kolejną informację:

Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia.