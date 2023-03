Perła Paprocan: Ponad 1000 biegaczy biegało wokół jeziora w Tychach ZDJĘCIA

Perła Paprocan: Ponad tysiąc biegaczy biegało wokół jeziora w Tychach

Perła Paprocan organizowana jest dwa razy do roku. Dla biegaczy z Tychów i okolic ten bieg stał się niemal obowiązkowym wydarzeniem otwierającym sezon wiosenny i kończącym jesienne zmagania. W niedzielę 19 marca zawody odbyły się już po raz 37. Kolejna Perłą Paprocan zaplanowana jest w tym roku na 22 października.

Bieg Perła Paprocan to próba połączenia zawodów z treningiem biegowym na niemal dowolnym dystansie. Zawodnicy przebiegali poszczególne okrążenia Perły dookoła tyskiego jeziora Paprocany po wytyczonej pętli o długości 7 km i mogli poprzestać już na takim dystansie lub pokonać jego dowolne wielokrotności – aż po maraton, co oznaczało zaliczenie sześciu pętli. Miłośnicy nordic walking mieli do wyboru jedną, dwie lub trzy pętle. Ten ostatni dystans był równoznaczny z pokonaniem półmaratonu.