Dawid Podsiadło przekłada koncerty na stadionach. W Chorzowie wystąpi dopiero we wrześniu

Wspomniane nowe daty prezentują się następująco:

- Na szczęście widzimy bardzo realną szansę na powrót do organizacji wydarzeń z publicznością jeszcze w tym roku, gdyż wraz z rosnącą liczbą wykonanych szczepień płyną do nas optymistyczne sygnały z wielu miejsc w Europie o zaplanowanych na wakacje dużych plenerowych koncertach. Głęboko wierzymy, że pozytywne prognozy się sprawdzą i te kilka miesięcy dadzą znaczącą i wymierną poprawę sytuacji w stopniu, który umożliwi nam bezpieczną organizację naszych koncertów - czytamy we wspomnianym komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych.