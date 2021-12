Deszczowe morsowanie myszkowskich morsów. W święta też będą morsować ZDJĘCIA

Deszczowe morsowanie myszkowskich morsów. W święta też będą morsować

Temperatura była dodatnia,ale wiał przenikliwy wiatr, padał deszcz. Ale dla morsa takie warunki też są dobre do kąpieli. Myszkowianie morsują w legendarnym piątym stawie. Legendarnym dla Myszkowa, bo to ten staw to latem miejsce kąpieli, przez dużą część roku należy do wędkarzy, a od listopada do marca do morsów.

Myszkowskie morsy, jak wszystkie morsy, uwielbiają zimne kąpiele, ale lubią też się wygrzać. Konkretnie wygrzać się w saunie. Dlatego raz w tygodniu, spotykają się w saunie. I tak w niedziele zimna kąpiel w stawie, a we wtorek sauna.

