"Diabeł czeka na ciebie". Po zabójstwie 11-letniego Sebastiana z Katowic mieszkańcy dają upust agresji

Niewyobrażalna tragedia - tak w dwóch słowach najczęściej mieszkańcy komentują sprawę zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. Wiele wskazuje na to, że chłopiec był przypadkową ofiarą 41-letniego mężczyzny - Tomasza M., mieszkańca Sosnowca, który w niedzielę, 23 maja przyznał się śledczym do zabójstwa chłopca, a także wskazał miejsce ukrycia jego ciała.

W Sosnowcu, gdzie rozegrała się tragedia, wśród mieszkańców bardzo szybko rozeszła się informacja, kim jest i czym zajmował się zatrzymany przez policję 41-latek. W samym centrum miasta znajduje się lokal usługowy, którego właścicielem jest Tomasz M. Witryna została już zdewastowana, a napisy na murach nie pozostawiają wątpliwości co do tego, co czują i myślą mieszkańcy Sosnowca. Na murze napisano: „pedofil”, „diabeł czeka na ciebie ”, „śmierć pedofilom”.

- Ostatnio jak u niego byłam, to był bardzo niespokojny. Nawet spytałam go, czemu jest taki nerwowy – opowiada DZ inna sąsiadka.

- Mieszkam tu obok, jestem w szoku. Widywałam go codziennie. Kupowałam u niego. Był dla mnie bardzo miły. Był bardzo zapracowany, pracował nawet w nocy. Często się zdarzało, że wychodziłam z psem o drugiej, a on jeszcze tutaj był, choć była sobota lub niedziela. Z partnerem mówiliśmy, że to bardzo pracowity facet. Nie mogę dojść do siebie – mówi roztrzęsiona pani Ewelina.

Po namyśle dodaje, że M. jest despotyczny, ale i bardzo profesjonalny w swojej pracy.

- Jako człowieka bym go nie polubiła, ale widać, że był oddany pracy. Mówił, że buduje dom. Widziałam kryzys w małżeństwie. Parę lat temu pracował z żoną, to była bardzo fajna dziewczyna. Później przyjeżdżały do niego inne kobiety. Miałam wrażenie, że się rozwiedli. To dla mnie bardzo trudne – dodaje nie kryjąc łez pani Ewelina.