DK1 w Kobiórze zablokowana. Ciężarówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Trzeba korzystać z objazdu

Kierowcy utknęli w potężnym korku na trasie DK1, gdzie na wysokości miejscowości Kobiór doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Za skrzyżowaniem z ul. Rodzinną w kierunku Tychów doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

- Do zdarzenia doszło na 573 km drogi krajowej nr 1 na wysokości miejscowości Kobiór. Pojazd ciężarowy nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, czym doprowadził do zderzenia z ciągnikiem rolniczym. W całym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych i zakwalifikowano je jako kolizję drogową - mówi sierż. Jadwiga Śmietana z KPP w Pszczynie.

Dwa pasy jezdni w kierunku Tychów są całkowicie zablokowane. Zalecany objazd prowadzi dla jadących od Pszczyny w kierunku Katowic przez Kobiór. Na skrzyżowaniu trasy DK1 z DW 928 należy skręcić w lewo i jechać przez Tychy.

Trwa usuwanie skutków tego zdarzenia. Może to potrwać nawet do godziny 10.