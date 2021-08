Dni Czeladzi 2021: Kult, Brathanki, Nocny Kochanek, kabarety i wiele innych atrakcji czekać będą w weekend w Parku Grabek

Wszystkie atrakcje zaplanowane zostały w odnowionym amfiteatrze w Parku Grabek, dla którego to amfiteatru będzie to tak naprawdę debiut, jako “gospodarza” tak wielkiej, miejskiej imprezy. Udało się również “zakontraktować” większość wykonawców, którzy mieli wystąpić dla czeladzian oraz mieszkańców całego Zagłębia przed rokiem. Wtedy problemy z COVID-19 pokrzyżowały jednak plany wspólnej zabawy.

Wspólnie posłuchamy więc w tym roku znanych i lubianych kompozycji muzycznych, potańczymy pewnie też, a do tego przyjmiemy sporą dawkę dobrego humoru.

- Wszyscy zapewne mocno stęsknili się za plenerowymi koncertami. Z zespołami, które wystąpią w tegorocznych, przesuniętych na koniec wakacji Dniach Czeladzi, podpisaliśmy umowy już półtora roku temu. Tyle musiały czekać, by wreszcie pojawiły się odpowiednie warunki zdrowotne, by wystąpić przed naszą publicznością. Miejmy nadzieję, że koncerty będą wspaniałe, a pogoda, mimo kiepskich zapowiedzi, jednak dopisze. Serdecznie zapraszam do amfiteatru, niezależnie od pogody - przekazał w mediach społecznościowych Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.