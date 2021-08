Dni Częstochowy. Na Starym Rynku odbył się jazzowy koncert. Zagrały Jazzy on Pop oraz Five O`Clock Orchestra

Jazzowy koncert to kolejna odsłona 29. edycji Dni Częstochowy, które zostały zainaugurowane 18 sierpnia na zrewitalizowanym Starym Rynku. W minioną sobotę na scenie wystąpiły dwa częstochowskie zespoły: Jazzy on Pop oraz legenda lokalnej sceny zespół Five O`Clock Orchestra.

Weekendowy występ stał się przedsmakiem wydarzeń, które w Częstochowie rozegrają się w kolejny weekend, 28 sierpnia – sobotnie granie rozpocznie Gdańsk Necropolitan Orchestra, czyli Dawid Lipka (trąbka i elektronika) oraz Maciej Sadowski (kontrabas i elektronika).

Tworzą oni muzykę, która wymyka się prostym klasyfikacjom gatunkowym. Można ją osadzić w rejonach yassu, muzyki eksperymentalnej, free jazzu oraz muzyki nowej. Bardzo rzadko spotykany duet na trąbkę i kontrabas prezentuje pełną gamę możliwości wynikających z dialogu tych dwóch instrumentów. Później na scenie pojawi się pochodząca z Częstochowy wokalistka Ana Andrzejewska, której masową rozpoznawalność przyniosły przede wszystkim sukcesy w programach „The Voice of Poland” oraz „Mam talent”.