Dni Jaworzna 2021 PROGRAM Artyści wystąpią dla mieszkańców z autobusu! Imprezowy autobus przyjedzie w pięć miejsc

Odjazdowe Dni Jaworzna odbędą się w ostatni weekend miesiąca, 26 i 27 czerwca. Pamiętacie wielkie koncerty na Azotanii? No to w tym roku możecie o nich zapomnieć. Miasto zaskoczyło i zaprosiło artystów do piętrowego autobusu. W tym roku dla jaworznian wystąpią GrubSon i DJ C-BooL. Artyści będą znajdować się na piętrze autobusu bez dachu i zachęcać mieszkańców do wspólnej zabawy.

Organizatorzy przypominają, że mieszkańcy muszą stosować się do panujących w kraju obostrzeń. Należy zachowywać odstępy, a jeśli nie będzie to możliwe, trzeba będzie założyć maseczkę.

Dni Jaworzna PROGRAM

GrubSon, czyli Tomasz Iwanca pochodzi z Rybnika. To polski raper, wokalista i producent muzyczny. Artysta cieszy się niezwykłą popularnością. Jako pierwszy pobił rekord YouTube’a w liczbie odsłon, a jego piosenka pod tytułem "Na Szczycie”, jako pierwszy utwór hip-hopowy, zdobyła ponad 100 milionów wyświetleń. GrubSon za swoje albumy zdobywał złote i platynowe płyty. Muzyk znany jest z doskonałego łączenia gatunków muzycznych i eksperymentowania ze środkami wyrazu.

DJ C-BooL to dziś jeden z najpopularniejszych polskich reprezentantów muzyki klubowej. Naprawdę nazywa się Grzegorz Cebula i pochodzi z Pyskowic. Jest didżejem i producentem, który od kilkunastu lat tworzy muzyczne kawałki cenione na klubowych parkietach. Wszystko zaczęło się od numeru Would You Fee. To ten muzyczny utwór przyniósł muzykowi z Pyskowic ogromną popularność, a C-BooL właśnie wtedy z lokalnego muzyka stał się didżejem znanym w całej Polsce i za granicą. Polak do tej pory prezentował swoje muzyczne dzieła między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii, czy w Niemczech.