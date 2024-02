Dni Zdrowia w Bielsku-Białej. Profilaktyka i diagnostyka w hali pod Szyndzielnią. Warto wziąć udział

Starosta bielski Andrzej Płonka zwrócił na konferencji uwagę, że do tej pory samorządy miejski i powiatowy współpracowały, ale także generalnie wiele rzeczy robiły same. Dni Zdrowia są pierwszą inicjatywą z takim rozmachem przygotowaną wspólnie.

- Oferta jest bardzo szeroka. Będą wykłady, prelekcje, stanowiska medyczne, gdzie będzie można zasięgnąć porady pediatry, psychiatry, reumatologa, onkologa - powiedziała Lucyna Majewska.

- Te Dni Zdrowia to nie tylko konsultacje i diagnostyka laboratoryjna. Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom, jak wielkie znaczenie ma profilaktyka zdrowotna. Jak wiele, my sami, we własnym zakresie możemy każdego dnia robić, żeby nie trzeba było z konsultacji lekarskich skorzystać. To będzie świetne miejsce, żeby zapoznać się z szerokim wachlarzem porad dietetycznych, porad fizjoterapeutycznych, jak rozpoznać wczesne objawy, które mogą nas niepokoić - powiedziała na konferencji Ewa Swatek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Tematyka wykładów jest szeroka i interesująca. Będzie więc o zdrowiu psychicznym; zdrowym odżywianiu i zaburzeniach w tym temacie; promieniowaniu, które leczy; profilaktyce nowotworowej; przygotowaniu do badań laboratoryjnych; dbaniu o serce; rozpoznawaniu objawów chorób; znaczeniu wysiłku fizycznego; samobadaniu, a nawet produktach pszczelich, które leczą i jutrze dzisiejszych tatuaży…