Do końca sierpnia zaszczepicie się bez kolejki w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Skorzystało z tej możliwości już ponad 300 osób

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z roli szczepień przeciw COVID-19, zarówno w kontekście budowania odporności populacyjnej, jak i ochrony zdrowia własnego oraz najbliższych przed kolejnymi mutacjami wirusa. Dlaczego szczepimy się dopiero teraz? Część osób nie mogła otrzymać szczepionki z powodów zdrowotnych, część – odkładała szczepienie na czas po urlopie, jeszcze inni decydują się na nie by bez problemu wyjechać za granicę. Niezmiennie jednak chętni na otrzymanie szczepionki szukają możliwości zrobienia tego w sposób możliwie szybki i wygodny, bez kolejek i w dogodnym momencie dnia – punkt w CH Pogoria spełnia wszystkie te kryteria.



Jak zaszczepić się w CH Pogoria?

Od 11 do 31 sierpnia Mobilna Jednostka Szczepiąca funkcjonować będzie w lokalu na parterze, naprzeciw supermarketu Auchan, w sąsiedztwie Pralni EBS i biura podróży Itaka. Punkt czynny będzie codziennie w godzinach 9 – 18, z wyłączeniem dat: 15 sierpnia (niedziela), 19 sierpnia (czwartek), 22 sierpnia (niedziela) oraz 24 sierpnia (wtorek). Osoby odwiedzające galerię będą mogły szybko zaszczepić się jednodawkową szczepionką Janssen Vacine firmy Johnson&Johnson. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji, aby umówić się na szczepienie - wystarczy przyjść do punktu, wypełnić formularz, przejść kwalifikację do szczepienia i poddać się bezpłatnemu szczepieniu, które wykonuje profesjonalny personel medyczny. Po podaniu szczepionki należy odczekać w punkcie ok. 15 min – w razie wystąpienia skutków ubocznych personel medyczny będzie w stanie udzielić błyskawicznej pierwszej pomocy.