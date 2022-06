Dokąd jechać na długi weekend? Wiedeń, Praga, słowackie Tatry? 5 kierunków, do których dojedziesz ze Śląska autobusem lub pociągiem Paweł Kurczonek

Długi weekend czerwcowy powoli się zbliża. Najwyższy czas pomyśleć nad planami na wolne dni. Podpowiadamy dokąd warto pojechać i co zobaczyć u naszych sąsiadów. Co ciekawego oferują okolice Żyliny, co można zobaczyć w Ostrawie i czy Wiedeń faktycznie jest tak daleko, jak się wydaje? W naszym zestawieniu prezentujemy kierunki, do których można dostać się bezpośrednio z Katowic – autobusem lub pociągiem.