Dominika Gwit na pomoc Ukrainie. Muzyczny stand-up w Pałacu Kultury Zagłębia

Dystans do siebie i do świata może polepszyć jakość życia – to teza postawiona przez aktorkę Dominikę Gwit, która w zabawny, a czasami i wzruszający sposób opowiada o życiu w muzycznym stand-upie „Dystans albo wszyscy umrzemy”. Całość kwoty ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na pomoc humanitarną dla Ukrainy za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża.

– Kochani, koniecznie musicie przyjść, Zagłębie, Śląsk, bo im nas będzie więcej, tym więcej pieniążków uda się zebrać dla Ukrainy – zachęca Dominika Gwit.

W programie wydarzenia publiczność usłyszy także polskie przeboje przy akompaniamencie fortepianu Jacka Subociałło, a wśród nich m.in. utwory „Boskie Buenos”, „Gdzie ci mężczyźni”, „Ramię w ramię”, „Dobranoc panowie”. Gwarantem znakomitej zabawy będzie nie tylko usposobienie Dominiki Gwit, ale także scenariusz wydarzenia, którego autorem jest znany z polskiej sceny kabaretowej Robert Górski.