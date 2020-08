Dość ekoterroru! Oto dlaczego nie warto słuchać ekologów

Zobacz galerię (12 zdjęć) Też masz dosyć słuchania o tym, jak masz żyć, robić zakupy, jaką wodę masz pić i gdzie wyrzucać karton po mleku? Boisz się, że gdy następnym razem otworzysz lodówkę, wyskoczy z niej ekolog? Na przeciętnym Polaku argumenty o ochronie środowiska nie robią większego wrażenia. Oto, dlaczego ekolodzy robią to źle. Zobacz galerię (12 zdjęć)

Gdzie nie spjrzysz, tam rady ekologów o tym, jak powinieneś żyć, gdzie wyrzucać śmieci, co kupować, w co się ubierać i w czym prać ubrania. Argumenty są jednak zawsze podobne - bo tylko w ten sposób ochronisz środowisko. Problem w tym, że dla przeciętnego Polaka nie ma znaczenia, jak będzie wyglądała Ziemia za kilkaset lat. Ważny jest własny portfel. To dlatego ekolodzy robią to źle.