Dostałeś SMS od poczty głosowej z linkiem? Lepiej w niego nie klikaj! Tomasz Breguła

Obraz Dean Moriarty z Pixabay

W ostatnich dniach wystartowała kampania SMS informująca o czekającej wiadomości na poczcie głosowej. Korzystasz z telefonu z Androidem? Lepiej uważaj! To nowy sposób oszustwa. Wiadomość SMS zawiera link. Zachęca on do pobrania aplikacji na swoje urządzenie. Jeżeli jesteś użytkownikiem Androida i ją pobierzesz, na twoim telefonie zostanie zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które może wykraść Twoje dane do logowania w banku!