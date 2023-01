Dramat w Chorzowie: auto wjechało w kwiaciarnię pani Ani. Cudem uszła z życiem. “To były ułamki sekund” – mówi nam kobieta

Pani Anna Kopeć, właścicielka maleńkiej kwiaciarni w Chorzowie, mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza 12, tuż przy ruchliwym skrzyżowaniu, do końca życia zapamięta czwartkowe popołudnie. Po 15.30 w drewniany budynek jej kwiaciarni, gdzie akurat stała za ladą, wjechał samochód osobowy!

Zobaczcie przerażające zdjęcia z wypadku w Chorzowie

Właścicielka kwiaciarni: widziałam wypadek przez szybę

- To były ułamki sekund! Widziałam ten wypadek, jak zderzają się dwa auta, a potem zza szyby widziałam, jak jadą prosto na mnie – opowiada nam pani Anna, która od prawie 5 lat prowadzi swój maleńki, jednoosobowy biznes. Budynek został dosłownie staranowany – panią Annę uratowała spora lada, którą samochód przesunął, przesuwając kobietę w głąb zaplecza. O dużym szczęściu może mówić kuzyn pani Ani, pan Janusz, który stał przed ladą – przyszedł wcześniej na pogaduchy. Został ranny w nogę, trafił do szpitala. - Miał spore rozcięcie, musiał być szyty – mówi nam pani Anna.

Z dnia na dzień straciła miejsce pracy

W jednej chwili kobieta straciła niemal cały dobytek – nie wie, czy będzie mogła wrócić do działalności. - Czekamy na ubezpieczyciela, z OC sprawczyni kierowcy powinnam dostać odszkodowanie. Ale nie mam jak pracować. I nawet nie wiem, czy uda się uratować pawilon. Boję się wchodzić do środka, bo może się zawalić – mówi nam roztrzęsiona kobieta.

