Dramat w Mysłowicach. Cała rodzina zatruła się czadem. Do szpitala trafili rodzice oraz dwoje małych dzieci

Małżeństwo psychologów się rozwodzi. On, biegły sądowy od przemocy, po kryjomu zabrał ich dzieci. Mimo postanowienia sądu, nie oddaje ich

On jest biegłym sądowym, psychologiem specjalizującym się w sprawach przemocy. To od jego opinii, w różnych sprawach, zależy los innych rodzin. W styczniu, w tajemnicy przed żoną, zabrał ich dwoje maleńkich dzieci. Wyjechał do swojej mamy. Potem żonie, również psychologowi, zaczął wydzielać widzenia. Bo zarzuca jej alkoholizm. Gdy po prawie roku poznański sąd wyraził inne zdanie i nakazał mu wydanie dzieci matce, nie zastosował się do wykonalnego postanowienia. Jego zdaniem sąd i zespół biegłych się mylą, a mężczyzna w takich sprawach jest na straconej pozycji.