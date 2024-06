Dramat w tyskim szpitalu wojewódzkim. Martwa pacjentka kilka godzin leżała obok budynku. Prokuratura wszczęła śledztwo

Tragedia w Tychach. Jak potwierdza komenda policji, 2 czerwca, w niedzielę, ze szpitalnego okna wypadła pacjentka. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku artykułu 151 kodeksu karnego, który mówi o doprowadzeniu innej osoby przemocą albo namową do targnięcia się na własne życie.

Co na to Megrez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

- Niezwłocznie po tej tragedii, w poniedziałek, zgodnie z obowiązującymi procedurami odbyło się spotkanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Opieki, na którym powołano odrębny zespół ds. analizy tego zdarzenia – informuje dyrekcja.

Jak dodaje, w szpitalu Megrez podobnie jak w innych placówkach szpitalnych, jeśli stan zdrowia pacjenta na to pozwala, może on, po poinformowaniu personelu medycznego, wyjść z oddziału. Pacjenci korzystają w ten sposób z dostępnych dla nich: kaplicy, bufetu czy szpitalnego parku. Wpływa to na komfort ich pobytu w szpitalu.