Dramatyczna akcja w Świerklańcu: Policjanci eskortowali do szpitala rodziców z nieprzytomnym dzieckiem

Rehabilitacja po COVID-19 – na co pomaga fizjoterapia? Dlaczego u ozdrowieńców tak ważna jest terapia oddechowa i wzmocnienie przepony?

Powrót do zdrowia po infekcji koronawirusem to nierzadko proces, który trwa wiele miesięcy. Wielu ozdrowieńców wymaga wtedy rehabilitacji, nie zawsze jednak wiedząc o tym, że odczuwane dolegliwości można skutecznie złagodzić. To przede wszystkim problemy z oddychaniem, duszność, kaszel, bóle głowy i mięśni, zmęczenie i niezdolność do wysiłku. Wiele z tych problemów ma swoje źródło w układzie ruchu, a w ich leczeniu pomoże rehabilitacja oddechowa i inne jej rodzaje, przeprowadzona przez fachowca, czyli fizjoterapeutę.