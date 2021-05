Druga strona alei NMP w Częstochowie. Bramy otwierają drzwi do zupełnie innego świata. Tam czas się zatrzymał

Bramy w alei NMP to drzwi do innego świata. Zobaczcie sami

Bramy prowadzą na podwórka za niemal wszystkimi kamienicami w I, II i III alei NMP (zasady podziału to tajemnica, której częstochowianie od lat pilnują). Oczywiście są wyjątki. W niektórych miejscach zmieniła się zabudowa i bramy zniknęły, albo nie da się do nich wejść ze względu na ich zamknięcie.

My odwiedziliśmy wszystkie bramy, w której można wejść bez żadnych przeszkód, ale nie wjechać, bo są one albo za wąskie, albo zamontowano w nich szlabany i zapory, aby umożliwić parkowanie tylko mieszkańcom podwórek. Wędrowaliśmy szlakiem podwórzy w I i II alei (od Placu Daszyńskiego do Placu Biegańskiego). Niedługo wybierzemy się na spacer w III aleję, aby uzupełnić naszą galerię.

Co kryją bramy w częstochowskich alejach NMP?

Co zobaczyliśmy podczas naszego spaceru? Bramy wprowadzają nas do innego, magicznego świata. Trudno uwierzyć, że takie miejsca mogą się znajdować zaledwie kilka kroków od ścisłego centrum miasta.

To co nas uderza, wchodząc do poszczególnych bram to cisza i spokój. W niektórych można odpocząć w cieniu, bo jest dużo zieleni, w niektórych pachnie bez.