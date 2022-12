Dwa medale Polaków w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych w Spodku ZDJĘCIA

Dwa medale Polaków w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych w Spodku

Ponad tysiąc uczestników walczy od piątku do niedzieli w mistrzostwach Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, które odbywają się w stolicy Górnego Śląska. Po raz kolejny Katowice stają się europejską stolicą szachów, a katowicki Spodek zamienił się w imponującą rozmiarami szachową arenę!

Już pierwszego dnia mistrzostw nasi reprezentanci mieli powody do zadowolenia. Maciej Klekowski w ostatniej chwili zapewnił sobie wicemistrzostwo Europy, powtarzając kapitalny wynik z 2021 roku.

– Dzisiaj się nie spodziewałem, że końcowy rezultat będzie tak dobry – mówi Maciej Klekowski, na co dzień reprezentujący barwy katowickiego klubu UKS 21 Podlesie. – Jest to coś fantastycznego, ale jestem jeszcze trochę zmęczony, więc powoli to do mnie dociera. W życiu bym nie przypuszczał, że rok po roku mogę stanąć na podium mistrzostw Europy, ale też nigdy sobie tej szansy nie odbierałem. Bardzo lubię tu grać, bo ten turniej zawsze jest świetnie zorganizowany i przeprowadzony, a dzisiaj być może zadziałała odrobinę magia Spodka. Pomimo tego, że moim zdaniem grałem trochę słabiej, to towarzyszyło mi szczęście. Dużo emocji na sam koniec, wyczekiwania, bo grało ponad ośmiuset zawodników i zliczenie wyników po prostu musiało potrwać. Magia szachów błyskawicznych polega właśnie na tym, że nawet po zakończeniu gier nie wiedzieliśmy, co się tak naprawdę stanie. Cieszę się, że tak to się skończyło, być może w ramach drobnego świętowania udam się gdzieś na kolację – dodaje wicemistrz Europy, który musiał uznać wyższość innego szachisty z katowickiego klubu, Czecha Davida Navara (Wasko HETMAN GKS Katowice). Trzeci był Shant Sargsyan (Armenia, wszyscy po 17,5 pkt).