Beskid Śląski zaprasza: gdzie wybrać się na weekend w góry? Mamy 5 propozycji malowniczych miejsc

To doskonały punkt widokowy w sam raz na jesienny spacer. Barania Góra wznosi się na wysokość 1220 m n.p.m., będąc najwyższym szczytem Wisły. Przy okazji może pochwalić się 15-metrową wieżą widokową, z której rozciąga się jeden z piękniejszych widoków w Beskidzie Śląskim. Zwłaszcza zimą robi wrażenie. Z ogólnodostępnej, stalowej wieży widokowej na Baraniej Górze można podziwiać rozległą panoramę gór Polski, Czech i Słowacji: Tatry, Beskid Śląski, Mały, Makowski, Żywiecki na czele z Babią Górą, Małą Fatrę, Góry Choczańskie, Góry Strażowskie, Jaworniki, Beskid Śląsko-Morawski, a przy bardzo dobrej widoczności nawet sudeckie Jesioniki.

Czantoria (Beskid Śląski)

Czantoria Wielka to szczyt na granicy między Polską a Czechami, mierzy 995 m n.p.m. Czesi nie mają w Beskidzie Śląskim wyższego szczytu. Bezpiecznym i dość łatwym szlakiem, który prowadzi na szczyt Czantorii, jest szlak czerwony (fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego), który przebiega przez lasy bukowe oraz świerkowo-jodłowe. Szlak ma swój początek przy dolnej stacji kolejki linowej w Ustroniu. Dojdziemy nim do Polany Stokłosica, która rozciąga się na wysokości od 770 do 850 m n.p.m., a po przejściu jeszcze 1 km zdobędziemy Czantorię.