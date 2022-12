Bieg Barbórkowy w Rybniku. Blisko 900 osób na starcie, a wśród nich Gryfne Frelki, górnicy z aparatami ucieczkowymi

To piękna tradycja! W Rybniku już po raz 18, dokładnie 4 grudnia odbył się Bieg Barbórkowy. Uczestnicy mieli do pokonania dokładnie 10 km. Trasa biegu przebiegała ulicami miasta. Start odbył się przy ulicy Budowlanych (osiedle Nowiny), w pobliżu tamtejszego zespołu szkół. Potem uczestnicy przebiegli w stronę centrum miasta, przez rynek, ulicę Zebrzydowicką aż do dzielnicy Zebrzydowice. Tam nawracali i zmierzali z powrotem w stronę Nowin. Najlepszym uczestnikom pokonania morderczej trasy zajęło około pół godziny.

- Dla nas to przede wszystkim świetna zabawa. Powietrze nie dusi, więc można spróbować swoich sił w zimowej aurze - mówili nam uczestnicy biegu.

Niektórzy do imprezy przygotowywali się kondycyjnie do wielu tygodni. Inni podeszli do niej trochę bardziej na luzie. Na starcie stanęły między innymi panie z krótkim spódniczkach, czyli "gryfne frelki", byli też panowie w górniczych "arbajach", a jeden zdecydował się nawet na start w biegu z aparatem ucieczkowym na plecach.