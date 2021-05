Dzień Muzealnika w Bielsku-Białej. Pracownicy Muzeum Historycznego zostali uhonorowani. Była okazja by zobaczyć dwie nowe wystawy

Sutuhali i Fryzowie w Bytomiu. Profesor Piotr Boroń ustalił, gdzie jest słynne bytomskie wzgórze i wyjaśnił pochodzenie tajemniczej nazwy

Sutuhali to jedna z największych zagadek w historii Bytomia. Tajemnicze słowo, występujące w średniowiecznych dokumentach, najczęściej uważano za prastarą nazwę Wzgórza Św. Małgorzaty, choć nigdy nie było co do tego pewności. Całe pokolenia historyków i regionalistów starały się umiejscowić Sutuhali oraz wyjaśnić pochodzenie tego intrygującego słowa. Nikomu nie udało się tego przekonująco dowieść. Aż do teraz.