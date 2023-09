Dzień Przedszkolaka 2023. Podpowiadamy, jak uczcić to wyjątkowe święto. Zobaczcie, jak świętowało Przedszkole nr 13 w Knurowie! OPRAC.: Julia Muc

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w tym roku odbywa się już po raz dziesiąty. To jakże ważne święto ustanowione zostało w celu popularyzacji edukacji przedszkolnej oraz wzrostu jej znaczenia w społeczeństwie. Przede wszystkim jednak jest to wyjątkowy dzień dla każdego malucha. Podpowiadamy, kiedy się go obchodzi i jak można go spędzić, by był jeszcze przyjemniejszy.