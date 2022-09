Dziś mecz Ruch Chorzów - Górnik Zabrze! Trener Bartosch Gaul: Wyjdziemy w najmocniejszym składzie

Czy trener musi w szatni tłumaczyć, jak ważny jest to mecz?

Nie. Zawodnicy o tym wiedzą, przychodząc do szatni Górnika, jaka jest u nas tradycja, jaka tradycja tam w Chorzowie. Obserwuje się też to w mediach. Na około kibice żyją derbami. Naprawdę nie trzeba już dużo tłumaczyć. Motywacja jest i powinna być jak największa, bo wiemy, co te derby tutaj znaczą dla Śląska, dla Zabrza, dla Chorzowa, dla kibiców itd.

To jest mecz pucharowy, między spotkaniami ligowymi. Czy trener będzie próbował żonglować składem, czy ze względu na to, że są to Wielkie Derby Śląska z Ruchem, to Górnik wyjdzie w najmocniejszym składzie?

Wyjdziemy w najmocniejszym składzie, to jest najważniejsze. To jest duża tradycja, nie tylko dla nas jako klubu, ale też dla kibiców. Musimy wyjść najmocniejszym składem. To jest Puchar, ale nie będziemy robili tego błędu, że Ekstraklasa gra z I ligą, tylko tutaj gramy derby, tutaj grają emocje, tradycje. Zagramy o zwycięstwo. Następny mecz, w czwartek jest najważniejszy. Nie patrzymy, czy to jest ligowy mecz czy nie. Będziemy stawiać na jak największą motywację i jak najmocniejszy skład i jak największą walkę.