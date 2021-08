Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. W Polsce kochamy te czworonogi. Pokażcie nam swoich ulubieńców! Anna Dziedzic

Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Według różnych statystyk, podobno w Polsce żyje około 8 mln czworonogów, z czego tylko około pięciu procent to psy rasowe, zarejestrowane w związkach kynologicznych. Polacy to naród psiarzy, nasze pupile na co dzień umilają nam życie, są naszymi przyjaciółmi, kompanami do zabaw i często obrońcami. Szczerze? Nie wyobrażam sobie świata bez psów…