Dziś najkrótszy dzień w roku! 21 grudnia mamy przesilenie zimowe 2021. Dni będą już coraz dłuższe

Najkrótszy dzień w 2021 roku

To ile trwa najkrótszy dzień w roku zależne jest od położenia geograficznego. W Katowicach Słońce wzeszło o godz. 7.40, a zajdzie o 15.42. Dzień potrwa dokładnie 8 godzin, 2 minuty i 8 sekund. Z kolei w Bielsku-Białej będzie on nieco dłuższy, trwając 8 godzin, 6 minut i 14 sekund. Wschód nad Białą nastąpił o godz. 7.38, a Słońce zajdzie o godz. 15.45.

W tym roku przesilenie zimowe jest 21 grudnia

Przesilenie zimowe to moment, w którym Słońce przechodzi przez punkt Koziorożca. W tym roku stało się to we wtorek, 21 grudnia, o godz. 6.30, co oznacza, że właśnie o tej godzinie rozpoczęła się astronomiczna zima.