Dziś protest pielęgniarek i położnych. Delegacja ze Ślaska domaga się poprawy płac i warunków pracy

Szanuj medyka! Wspólna akcja naukowców i służb medycznych. Przeciw hejtowi, nienawiści, ośmieszaniu i zastraszaniu

Hejt, agresja, wulgaryzmy, a nawet ataki fizyczne. To codzienność pracowników ochrony zdrowia, którzy muszą każdego dnia mierzyć się z niewyobrażalną falą hejtu, dużo większą niż na początku pandemii. Do koronasceptyków, dołączyli antyszczepionkowcy i zwolennicy teorii spiskowych. Akcja "Szanuj medyka", a przypomnieć o wzajemnym szacunku, szczególnie do osób, które każdego dnia ratują ludzkie życie.