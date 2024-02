„Potrzebujemy w Polsce dobrej jakości usług publicznych”. Konferencja w siedzibie Solidarności w Katowicach

W przypadku szpitalnictwa największe problemy unaocznił kryzys pandemiczny. Jak wskazywał dr Jacek Burski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Ochrona Zdrowia mimo to dalej boryka się z problemami. Wśród nich są niedobory kadrowe związane m.in. ze starzeniem się określonych grup zawodowych – np. pielęgniarek.

— Polska w porównaniu do krajów Europy Zachodniej przeznacza na ochronę zdrowia z budżetu publicznego znacznie mniej pieniędzy. To jest stały problem – nie jest to nic nowego, choć sytuacja powoli się polepsza w ostatnich latach – twierdzi dr Jacek Burski.